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Євробачення 2022: Член журі Нацвібору вибачився перед KALUSH

Скандал на Євробаченні 2022 року в Україні вичерпано: Ярослав Лодигін вибачився перед Калушем

Ярослав Лодигін, який був одним з трьох членів журі Нацвідбору на Євробачення 2022,  вибачився перед гуртом KALUSH через свій вислів про «людей з гір». 

– Я говорив не про національні, етнічні, регіональні чи географічні фактори. Мова не йде про те, що хтось із степів чи річок може, а з гір не може. Гори і ліси – це метафора моїх відчуттів. Для мене важливо, щоб ми демонстрували себе як модерна європейска культура. Серед фіналістів були артисти, які за цим критерієм виглядали сильніше, ніж Kalush Orchestra. В ліриці Аліни багаточисленні відсилки англійською мовою на європейських і світових літераторів і художників. Це інший меседж, направлений на інтеграцію з глобальною культурою, – заявив Лодигін на прес-конференції Суспільного.

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