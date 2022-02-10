Нацвідбір на Євробачення 2022: Букмекери назвали переможця

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Прогнози зроблені – ім’я названо
До фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 залишається ще кілька днів, а букмекери вже визначили ім’я ймовірно переможця. Про це пишуть на сайті Eurovisionworld.
За прогнозами букмекерів цьогорічної представницею від України на Євробаченні у Турині стане співачка Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Її шанс на перемогу складає 31%. Одразу після неї йде ROXOLANA, а на третьому місці опинився гурт Kalush Orchestra. Детальну таблицю прогнозу по всім фіналістам Нацвідбору можна переглянути нижче в таблиці.
Нагадаємо, що Національний відбір на Євробачення 2022 відбудеться вже в суботу, 12 лютого о 19:00. Пряму трансляцію можна буде переглянути онлайн та на UA:Перший.
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