Нацвідбір на Євробачення 2022: Букмекери назвали переможця

Прогнози зроблені – ім’я названо

До фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 залишається ще кілька днів, а букмекери вже визначили ім’я ймовірно переможця. Про це пишуть на сайті Eurovisionworld.

За прогнозами букмекерів цьогорічної представницею від України на Євробаченні у Турині стане співачка Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Її шанс на перемогу складає 31%. Одразу після неї йде ROXOLANA, а на третьому місці опинився гурт Kalush Orchestra. Детальну таблицю прогнозу по всім фіналістам Нацвідбору можна переглянути нижче в таблиці.

Нагадаємо, що Національний відбір на Євробачення 2022 відбудеться вже в суботу, 12 лютого о 19:00. Пряму трансляцію можна буде переглянути онлайн та на UA:Перший.

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