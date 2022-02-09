Коли відбір на Євробачення 2022 року? Україна оголосила дати та учасників

Пісенний конкурс Євробачення-2022 цього року відбудеться у травні, в місті Турин (Італія)

Тож Україна вже активно готується та підбирає кандидатів для участі. Суспільний мовник вже завершив прийом заявок та повідомив, що фінал національного відбору, де глядачі разом із журі оберуть єдиного кандидата, відбудеться вже у лютому.

Виконавців, які візьмуть участь у фіналі відбору (в прямих ефірах) має бути тільки вісім. Спочатку було відомо, що заявки на участь подавали такі артисти: Wellboy, Roxolana, hutrom, Gorim!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, Sowa, Тонка, Nazar YA, Софія Іванько, Софія Шанті, Eria, IDXO, Uliana Royce та Alina Pash. Про це повідомив Instagram-журнал Muzvar.ua.

Тепер же відома й вісімка фіналістів, з якої ми з тобою будемо обирати найкращого:

Alina Pash – Тіні забутих предків

Barleben – Hear My Words

Cloudless – All be alright

Kalush Orchestra – Stefania

Michael Soul – Demons

Our Atlantic – Моя Любов

Roxolana – GIRLZZZZ

Wellboy – Nozzy Bossy

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Нагадаємо, що переможцями «Євробачення-2021» стала італійська рок-група Måneskin c піснею «Zitti e buoni». Музиканти в рамках запланованого туру в 2022 році відвідають Україну і зіграють в Києві, проте, як і в інших містах туру, квитки на концерт виявилися розпроданими за 4 години з моменту старту продажів!

Фото – iStock, Getty Images

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