Фільми 2022: прем'єри лютого

В лютому тобі точно не доведеться сумувати вдома, адже в кінотеатрах відбудуться круті прем’єри! Детективи, комнедії, драми та сімейні фільмі – цим всім ти зможеш насолодитись холодними вечорами. Давай же швидше дізнаємось, що на тебе чекає! Новий канал підготував для тебе круті прем’єри фільмів у лютому 2022 року.

Фільми 2022: що подивитися в лютому

Смерть на Нилі

Жанр: кримінал, драма, містика

Країна: США

Режисер: Кеннет Брана

У головних ролях: Ґаль Ґадот, Кеннет Брана, Рассел Бренд, Армі Гаммер, Том Бейтман

Коли: з 10 лютого 2022

Черговий фільм популярного британського режисера та актора про Еркюля Пуаро. Детектив вирішує організувати собі незабутню відпустку – подорож на кораблі по Нілу. Проте хіба може Пуаро відпочивати? Робота завжди чатує на детектива за рогом – доведеться знову застосувати талант та розум, щоб розкрити злочини, які відбулися біля Еркюля.

Найкращі вихідні

Жанр: комедія

Країна: Україна

Режисер: Влад Климчук

У головних ролях: Дар’я Петрожицька, Ірма Вітовська, Аліна Чебан, Богдан Осадчук, Олександр Рудинський

Коли: з 3 лютого 2022

Фестиваль Atlas Weekend об’єднує не лише багато музикантів, а й переплітає долі різних людей. Фільм розповідає декілька історій, які пов’язані музичним фестивалем: про організаторку Ольгу та німця Ганса, про кар’єристку Міру та її молодшого брата, про одеситку Алісу та її батька, про 4 хлопців з Кривого Рогу та їхню парубочу вечірку. Спойлер: у всіх все піде догори дриґом.

Uncharted: Незвідане

Жанр: бойовик, пригоди

Країна: США

Режисер: Колін Треворроу

У головних ролях: Том Голланд, Марк Волберг, Антоніо Бандерас, Таті Ґабріель, Софія Тейлор Алі

Коли: з 10 лютого 2022

Натан Дрейк – шукач скарбів та пригод, а також нащадок пірата Френсіса Дрейка. Минає 400 років зі смерті Френсіса й до рук Натана потрапляє артефакт, який має привести до таємничого острова з омріяними скарбами. Звичайно, це не буде легка та безпечна мандрівка.

Паралельні матері

Жанр: драма

Країна: Іспанія

Режисер: Педро Альмодовар

У головних ролях: Пенелопа Крус, Россі де Пальма, Мілена Сміт, Айтана Санчес-Хіхон, Адельфа Кальво

Коли: з 3 лютого 2022

Доросла Яніс та молоденька Ана у палаті пологового відділення. Вони зовсім скоро народять доньок. І стануть матерями-одиначками, адже у них немає жодної підтримки від рідних чи близьких. Також вони вирішили самостійно ростити своїх немовлят, а їхні долі переплітаються.

Вийду за тебе

Жанр: мелодрама, комедія, музика

Країна: США

Режисер: Кет Койро

У головних ролях: Дженніфер Лопес, Оуен Вілсон, Сара Сільверман, Малума, Джиммі Феллон, Джон Бредлі, Катріна Каннінгем

Коли: з 10 лютого 2022

Кет Вальдес та Бастіан – найпопулярніша зіркова пара світу. Вони надзвичайно вродливі, талановиті та закохані один в одного співак та співачка. Оскільки їхня нова пісня, де йдеться про пропозицію одружитися, стрімко набирає популярність, парочка вирішує одружитися прямо під час їхнього концерту, який транслюватиметься наживо на весь світ. Але за мить до виходу на сцену Кет дізнається, що Бастіан зраджує її з її асистенткою. Тож Кет вирішує вийти заміж за першого фаната, якого побачила зі сцени…

Тріумф

Жанр: комедія, драма

Країна: Франція

Режисер: Еммануель Курколь

У головних ролях: Кад Мерад, Девід Аяла, Ламін Чиссоко, Софіан Каммес

Коли: з 3 лютого 2022

Дії фільму розгортаються у в’язниці суворого режиму. Проте не все так суворо, адже 5 ув’язнених почнуть проявляти емоції, агресію, радість: кричати, плакати, сміятися тощо. А все тому, що безробітний актор Етьєн очолює театральну студію у цій в’язниці. Вони разом готують постановку п’єси «В очікуванні Годо».

Дог

Жанр: комедія, пригоди, сімейний

Країна: США, Італія

Режисер: Рід Каролін, Ченнінг Татум

У головних ролях: Ченнінг Татум, Акілла Золл, К’Оріанка Кілчер, Джейн Адамс, Кевін Неш, Ніколь Лаліберт

Коли: з 24 лютого 2022

Армійський рейнджер Бріггс (Ченнінг Татум) після тривалої перерви хоче повернутися до служби. Аби довести свою готовність та бажання знову стати до лав війська, йому доручають нескладну, проте дуже відповідальну справу. Невдовзі мають відбутися похорони одного побратима. Його родичі побажали, аби на церемонії була присутня собака Лулу, разом з якою він ніс службу. Песика доведеться везти уздовж усього Тихоокеанського узбережжя. Усе б нічого, але Лулу зовсім не хоче взаємодіяти з людьми. Вона кидається на усіх, нещадно псує речі та намагається втекти. Чи вдасться Бріггсу порозумітися з собакою?

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