Періс Хілтон – про першу зустріч зі своїм чоловіком

Селебриті пояснила, чому у неї не одразу зав’язалися романтичні стосунки з її обранцем

Американська світська левиця Періс Хілтон вийшла заміж у листопаді минулого року. Після стількох років пошуку 40-річна зірка нарешті визначилася зі своїм обранцем, і цю тему активно обговорюють на всіх шоу, на яких вона з’являється. Так, днями Періс Хілтон стала гостею на шоу Ellen та поділилася подробицями знайомства зі своїм чоловіком Картером Римом.

Виявилося, що парочка зустрілася багато років тому, але романтичні стосунки у них зав’язалися набагато пізніше, і на те були свої вагомі причини.

«Ми зустрілися 15 років тому на одній з вечірок у моєму будинку, ми були друзями. А потім ми возз’єдналися у 2019 році під час Дня подяки у Хемптоні, і ми не розлучалися відтоді. Раніше я просто не була готова до хорошого хлопця. Але тепер мені це надзвичайно подобається, він як гарячий ботанік», – поділилася Періс Хілтон.

Фото: Getty Images

Читай також:

Періс Хілтон вийшла заміж: надзвичайно гарний образ нареченої (фото)

Періс Хілтон показала гламурну кухню у трейлері свого кулінарного шоу «Готуємо з Періс»