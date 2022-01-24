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Євробачення 2022: хто потрапив у вісімку фіналістів Нацвідбору?

Фіналісти Національного відбору на Євробачення 2022 року від України

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: повний список публікує сайт Нового каналу

«Суспільне» та Friends Production провели прес-конференцію, на якій оголосили фіналістів Національного відбору на Євробачення 2022 від України. Ми уважно стежили за тим, що відбувалось, щоб першими повідомити імена кандидатів на участь у міжнародному пісенному конкурсі. Додай сайт Нового каналу в закладки, щоб не пропустити важливу інформацію!

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: повний список

  • Alina Pash, «Тіні забутих предків»
  • Wellboy, Nozzy Bossy
  • Cloudless, «All be Alright»
  • LAUD, «Head Under Water»
  • Michael Soul, Demons
  • Kalush Orchestra, «Стефанія»
  • Our Atlantic, «Моя любов»
  • ROXOLANA, «Girls»

Нагадаємо, вже 12 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022, за результатами якого стане відомо, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині (Італія) цього року. Чекати лишилося зовсім трохи! А поки пропонуємо тобі послухати та оцінити усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022. 

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