Фіналісти Національного відбору на Євробачення 2022 року від України

Євробачення 2022: хто потрапив у вісімку фіналістів Нацвідбору?
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: повний список публікує сайт Нового каналу
«Суспільне» та Friends Production провели прес-конференцію, на якій оголосили фіналістів Національного відбору на Євробачення 2022 від України. Ми уважно стежили за тим, що відбувалось, щоб першими повідомити імена кандидатів на участь у міжнародному пісенному конкурсі. Додай сайт Нового каналу в закладки, щоб не пропустити важливу інформацію!
Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: повний список
- Alina Pash, «Тіні забутих предків»
- Wellboy, Nozzy Bossy
- Cloudless, «All be Alright»
- LAUD, «Head Under Water»
- Michael Soul, Demons
- Kalush Orchestra, «Стефанія»
- Our Atlantic, «Моя любов»
- ROXOLANA, «Girls»
Нагадаємо, вже 12 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022, за результатами якого стане відомо, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині (Італія) цього року. Чекати лишилося зовсім трохи! А поки пропонуємо тобі послухати та оцінити усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022.
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