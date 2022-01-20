Сергій Притула чи Злата Огневич: хто буде ведучим Нацвідбору на Євробачення-2022?

Вже сьогодні, 20 січня, має відбутись другий етап прослуховувань на Нацвідбір «Євробачення-2022». І ми з вами наблизимось до того, щоб дізнатись, з кого ж вся країна буде обирати свого представника на конкурс.

Але тепер стали обговорювати не тільки учасників Нацвідбору, але й ведучих. Портал MUZVAR повідомив, що за його інстайдерською інформацією, вести Національний відбір має пара ведучих. І найактивніше розглядають: Сергія Притулу, Машу Єфросініну, Злату Огнєвіч та Тимура Мірошниченко.

Чи точна це інформація, дізнаємось вже скоро. Адже Суспільне найближчим часом має оголосити імена ведучих та членів журі Нацвідбору.

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