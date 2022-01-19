Євробачення 2022: Україна може бути представлена німцем Blue Artic

У Києві минув перший етап прослуховувань на Нацвідбір до «Євробачення-2022». Вявилось, що в них приймав участь німецький співак The Blue Artic (Josh Voreau).

Про це повідомив портал MUZVAR. The Blue Artic пройшов кастинг онлайн і вже збирається летіти до Києва.

Так навіщо йому ж це треба? Вивилось, хлопець має німецьке громадянство, вже 5 років живе у Лондоні, проте має українське коріння. В дитинстві він часто їздив до України в місто марганець, до своїх бабусі, дідуся і дяді. Міг жити тут по два-три місяці.

– Найкраще місто у моїй пам’яті, – пригадав артист The Blue Artic.

Josh дуже сподівається заспівати свій трек, як мінімум, у фіналі Відбору.

Фото @thebluearticmusic

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