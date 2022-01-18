«Греммі-2022»: коли відбудеться премія або чому її відклали?

31 січня 2022 року Академія звукозапису та CBS мали провести 64-ту церемонію вручення музичної премії «Греммі»

Проте раптом прогриміло повідомлення, що її відклали на невизначений термін. Про це в спільній заяві повідомила сама американська Академія звукозапису та CBS. Що ж стало причиною? Напевно, вже не здивуємо вас, якщо скажемо – «Омікрон» новий штам коронавірусу. він почав дуже активно поширюватись, а отже проведення церемонії може бути небезпечним для здоров’я.

– Здоров’я й безпека учасників нашої музичної спільноти, живої аудиторії та сотень людей, які невтомно працюють над створенням нашого шоу, залишаються нашим пріоритетом, – оголосили організатори.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

Нової дати поки що немає, але її пообіцяли оголосити невдозі.

Фото – Getty Images, @recordingacademy

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