«Греммі-2022»: коли відбудеться премія або чому її відклали?
31 січня 2022 року Академія звукозапису та CBS мали провести 64-ту церемонію вручення музичної премії «Греммі»
Проте раптом прогриміло повідомлення, що її відклали на невизначений термін. Про це в спільній заяві повідомила сама американська Академія звукозапису та CBS. Що ж стало причиною? Напевно, вже не здивуємо вас, якщо скажемо – «Омікрон» новий штам коронавірусу. він почав дуже активно поширюватись, а отже проведення церемонії може бути небезпечним для здоров’я.
– Здоров’я й безпека учасників нашої музичної спільноти, живої аудиторії та сотень людей, які невтомно працюють над створенням нашого шоу, залишаються нашим пріоритетом, – оголосили організатори.
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Нової дати поки що немає, але її пообіцяли оголосити невдозі.
Фото – Getty Images, @recordingacademy
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