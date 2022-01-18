Другий етап прослуховувань на Нацвідбір на «Євробачення-2022»: Дата та подробиці

Днями ми ділилися з вами списком учасників, які після першого дня прослуховувань пройшли до наступного етапу Національного відбору. А сьогодні, за інформацією порталу MUZVAR, оголосили дату другого дня прослуховувань.

Усього на даний момент за те, щоб представляти Україну на Євробаченні-2022 в Турині, Італія, борються 27 претендентів. На крок ближче до відповіді, хто ж стане цього року щасливчиком, ми станемо 20 січня – саме цього дня відбудеться другий етап прослуховувань.

Загалом до кінця січня визначиться 8 фіналістів, а ім’я переможця Нацвідбору назвуть у прямому ефірі 12 лютого.

Нагадаємо, що востаннє Нацвідбір на «Євробачення» проходив в Україні в 2020 році, і переможцями конкурсу став гурт «GO_A» із піснею «Соловей». Але через перенесення пісенного конкурсу у зв’язку з пандемією, у 2021 році музиканти представляли Україну з піснею «Шум» та посіли п’яте місце.

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