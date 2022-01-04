Мадонна одягла річ українського дизайнера на новорічну вечірку (ФОТО)

Українських дизайнерів та бренди у світі шанують все більше, через що ми не можем не радіти. На цей раз це підтвердила це і сама Мадонна.

Для новорічної вечірки співачка обрала сріблясту балаклаву у стразах українського дизайнера Ruslan Baginskiy. В ній Мадонна виглядає дуже стильно. Балаклава підкреслює риси її обличчя та макіяж.

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Відео зі святкування Нового року зірка виклала у своєму Instagram. Видно, що навколо співачки було багато рідних та друзів.

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Фото – Getty Images

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