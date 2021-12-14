Голлівудська зірка, Містер Біг з культового серіалу «Секс і місто», особисто привітав з Днем народження Олю Цибульську: «Ти розірвеш світ, хочу на твій концерт». ВІДЕО

Кріс Нот, що зіграв роль чоловіка Керрі Бредшоу в легендарному серіалі «Секс і місто» записав зворушливе відеозвернення до Олі Цибульської і запросив її приїхати до нього в Нью-Йорк. Співачка зізнається, що досі не може в це повірити.

14 грудня свій 36-ий день народження святкує головна Киця країни, співачка і телеведуча Оля Цибульська. На честь свята команда зірки підготувала для неї справді шокуючий сюрприз.

Цибульська ніколи не приховувала – вона давня прихильниця серіалу «Секс і місто» і обожнює все, що з ним пов’язано. Виявилося, що саунд продюсер американського лейблу, з яким співпрацює Оля не лише має зв’язок з серіалом, але і дружить з виконавцем однієї з головних ролей – Крісом Нотом. Саме представник лейблу показав Крісу кілька Оліних кліпів напередодні її дня народження.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Голлівудський актор залишився під враженням і не просто передав Олі вітання, але і вирішив записати їх особисто. Містер Біг надіслав велике відеозвернення, в якому розсипався в компліментах Цибульській.

– Я чув, що ти готуєш кліп на пісню «Prosecco». Приїжджай в Нью-Йорк, в мене є свій рок-н-ролл бар. Хочу, щоб ти там заспівала. А ми всі будемо обсипати тебе пелюстками троянд. Ти розірвеш світ! – не приховував захоплення Кріс

– Я б дуже хотів приїхати в Україну на твій концерт. Забув сказати: з Днем народження, бейбі, – додав екранний чоловік Сари Джесіки Паркер в кінці, надсилаючи іменинниці Цибульській повітряного поцілунка.

Пісня «Prosecco» вже не вперше виводить Олю на світовий рівень. В 2020 році найбільша міжнародна платформа нової музики Colors Studios визнала трек одним з найкращих релізів тижня у світі. З того часу співачка веде перемовини щодо співпраці з кількома іноземними лейблами.

Нагадаємо, що напередодні, 9 грудня, вперше за 17 років, відбулася довгоочікувана прем’єра продовження серіалу «Секс і місто» під назвою «І просто так». Сіквел викликав неабиякий резонанс саме через Містера Біга – героя Кріста Нота, який помирає в першій серії. Прихильники Цибульської вже почали жартувати, що актор просто хотів пошвидше впоратися зі зйомками в серіалі, аби втекти до України.

Фото – Getty Images

Читай також:

Журнал Time назвав «Людину року-2021». Хто це?