Будинок з Сам вдома можна орендувати на Airbnb (ФОТО)

Відчуй себе персонажем легендарного фільму

Мабуть, кожен з нас, хто дивися новорічно-різдвяний фільм «Сам вдома», мріяв хоч на один день потрапити до будинку родини Маккалістерів та пережити все те, з чим зіштовхнувся маленький, але сміливий Кевін. І ось у 2021 році для когось ця мрія стане реальністю. Адже сервіс оренди Airbnb відтворив той самий будинок з фільму «Сам вдома» та збирається здати його.

Офіційно орендодавцем будинку Маккалістерів виступив старший брат Кевіна, якого звати Баз.

«Я виріс, і тепер щасливий запросити вас у свій сімейний будинок у ці свята – і навіть поділитися піцею. Намагайтеся не дати моєму павуку Акселю втекти. Поки ми їдемо у відпустку (цього разу всі ми), я запрошую команду бешкетників дозволити своїм внутрішнім дітям вільно бігати в будинку мого дитинства», — зазначив Баз.

Будинок знаходиться в селі Віннетка, штат Іллінойс, за адресою Лінкольн-Авеню, 671. У ньому чотири спальні та вітальня. Бронювання розраховане щонайбільше на чотирьох гостей. У будинку будуть відтворені деякі культові сцени та моменти з фільму, тому щасливчик зможе вдосталь насолодитися атмосферою. В оголошенні також зазначається, що спеціальний співробітник зможе показати гостям околиці, приготує їжу та подарує їм набір конструктора LEGO Ideas Home Alone, який відтворює спрощену копію будинку Маккалістерів.

Проте, оренда будинку буде доступна всього на одну ніч – 12 грудня і складе всього 25 доларів. А саме бронювання відкриється 7 грудня о 21:00 за східноєвропейським часом. Тож, хто перший – того і капці та халат Кевіна.

Фото: Airbnb

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