Якщо жінка заробляє більше за чоловіка. Що робити? Поради від Маші Єфросініної та Олі Полякової

А як на ваш погляд, чи може причиною розлучення стати те, що жінка почала заробляти більше за чоловіка?

Саме цю складну тему обговорювали Маша Єфросініна та Оля Полякова у новому випуску YouTube-шоу «Взрослые девочки». Для Маші та Олі це питання дуже близьке, адже в якийсь момент свого життя вони помінялись місцями зі своїми чоловіками – дівчата стали «годувальницями» у родинах.

Як не «зламати» коханого своїми претензіями та невдоволенням, а, навпаки, мотивувати на нові звершення? Маша та Оля дали кілька порад як для жінок, так і для чоловіків, які опинилися у складній ситуації.

Для жінок:

Вмійте поговорити з чоловіком без дорікань та закидів. Проговорюйте всі свої почуття та емоції. Наприклад: «Я не дуже добре почуваюся в цій ситуації», «Мені погано через це», «Я відчуваю, що моє ставлення до тебе може змінитися, і мені це не подобається», «Мені морально важко, я відчуваю себе постійно агресивною, і це погано». Регулярно розмовляйте зі своїм чоловіком, щоб не втратити момент та показати, що ви хвилюєтеся з цього приводу. Залишайтесь жінкою і не робіть чоловічі справи (порада від Маші Єфросініної). Якщо вам комфортно бути «жінкою, яка вирішує всі проблеми», – залишайтесь нею (порада від Олі Полякової). Будьте завжди фінансово незалежні від свого чоловіка – це дуже важливо. Але тут треба бути готовою до того, що ваша жіночність може трохи зменшитись, адже у дорослих, незалежних дівчат формується дорослий і незалежний характер.

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Для чоловіків:

Вмійте поважати та пишатися своєю жінкою, яка заробляє гроші! Не треба забиватися в куток, «чмирити» себе та її. Пишайтеся своєю коханою, так ви ще більше розправите їй крила, а вона точно надихне вас на щось неймовірне. До того ж, ви будете розуміти, що ви хороший та класний, адже вона любить вас, а не ваш товстий гаманець.

Більше про те, що робити, якщо жінка заробляє більше за чоловіка, та про дуже відверті речі з життя, дивіться в новому випуску YouTube-шоу «Взрослые девочки» з Машею Єфросініною та Олею Поляковою.