Віра Брежнєва – Не надо: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Спеціально до роковин свого приходу до групи співачка вирішила зробити подарунок шанувальникам – ремейк треку «Не треба»

У відео на пісню Віра Брежнєва буквально закосплеіла саму себе із двохтисячних. І навіть макіяж співачки був повторений точнісінько, а виконав його той же візажист, що і 19 років тому.

Ролик знятий у стилі того часу і відсилає до яскравих образів Віри у групі: від модного тоді манікюру та аксесуарів до ультра-міні, яке зводило з розуму мільйони фанів співачки.

– Саме цього дня, 22 листопада, 19 років тому я прийшла на кастинг до групи «ВІА Гра», який змінив моє життя. На зйомці спрацювала машина часу, і я ніби повернулася в минуле: з легкістю згадала, як тоді ми позували, які емоції переживали. Це було незабутньо, – ділиться Віра Брежнєва.

– Не треба, не треба ні пекла, ні раю, – співає Віра і з’являється на обкладинці рімейка в ангельському образі з величезними крилами та проникливим поглядом.

Шанувальники зазначили, що співачка зовсім не змінилася, а стала ще красивішою та чуттєвішою.

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