Серіали 2021: прем'єри листопада

Холодні осінні вечори псують настрій? Тоді вмикай круті серіали листопада, які просто змусять забути тебе і про погоду, і про роботу, і про те, що треба поїсти (жартуємо, останнє просто неможливо). Цього листопада виходять продовження культових серіалів та новинки світу багатосерійок, які просто не можна пропустити. Новий канал підготував для тебе ТОП-5 серіалів листопада, на які не шкода витратити свій час.

«Нарко: Мексика», 3 сезон

Дата виходу: 5 листопада 2021 року

Жанр: кримінальна драма

У головних ролях: Алісса Діас, Дієго Луна, Майкл Пенья, Тереса Руїс, Кларк Фріман, Марк Кубр, Андрес Альмейда, Хуліо Седільо, Майк Дойл, Тесса Іа

Сюжет 3-го сезону серіалу «Нарко: Мексика» зосередиться на війні всередині наркоімперії в Мексиці. Глядачі дізнаються, як розвивалися події в картелях після арешту впливового мексиканського наркобарона Фелікса Галльярдо. Творці проекту обіцяють показати знаменитого Ель Чапо та повернути Волта Бресліна з оригіналу.

«Декстер. Свіжа кров», 9 сезон

Дата виходу: 8 листопада 2021 року

Жанр: детектив, трилер

У головних ролях: Майкл Голл, Дженніфер Карпентер, Джон Літгоу, Кленсі Браун, Джулія Джонс, Алано Міллер, Джонні Секвойя і Джек Олкотт; Джеймі Чанг, Оскар Волберг і Кеті Салліван

Культовий серіал початку нульових повертається! У новому сезоні судмедексперт поліції Маямі, який у вільний від роботи час вбиває людей, повертається до справи в невеликому містечку Айрон Лейк (вигадане місто в штаті Нью-Йорк) під іменем Джима Ліндзі. Йому вдалося втамувати свою жагу до вбивства. Тепер Декстер має власну крамницю інструментів та зустрічається з місцевою очільницею поліційного відділку Анжелою Бішоп. Якось у місті починають відбуватися вбивства, і Декстер знову згадує про своє єство.

«Психіатр по сусідству»

Дата виходу: 12 листопада 2021 року

Жанр: драма

У головних ролях: Вілл Феррелл, Пол Радд, Кетрін Хан, Кейсі Вілсон, Корнелл Уомек, Сараю Блю, Роб Браунштейн, Девід Футернік, Ліндсі Крафт, Гейбл Сванлунд, Кесіа Брук, Метт Ханнісутт, Аліна Аббі, Остін Алазракі, Саллі Берлі , Келлі Блейз, Боб Глуберман, Амір Талай, Трейсі Белуші, Брук Бомер

Вже немолодий чоловік на ім’я Мартін Марковіц має досить успішний бізнес, але у його житті далеко не все так, як йому того хочеться. Він постійно свариться з дружиною, якій не вистачає уваги. Тому Мартін вирішує звернутися до психотерапевта Айзека Хершкопфа, якого йому порадили знайомі. Спочатку здається, що психотерапевт справді намагається допомогти Мартіну, але потім чоловік починає повністю залежати від лікаря. Айзеку навіть вдається оселитися в будинку Мартіна і наблизитись до управління бізнесу.

«Рівердейл», 6 сезон

Дата виходу: 17 листопада 2021 року

Жанр: підліткова драма

У головних ролях: Кей Джей Апа, Лілі Рейнхарт, Каміла Мендес, Коул Спроус, Марісоль Ніколс, Люк Перрі, Кейсі Котт, Меделін Петш, Медкен Емік, Локлін Манро

На жаль, точної інформації про події шостого сезону ще немає. Ймовірніше за все, Арчі, Вероніка, Бетті та Джагхед знову потраплять у нові перипетії. Цього разу вони доросліші та більш досвідчені, але таємниці рідного міста досі не відпускають шкільних друзів.

«Сексуальне життя студенток»

Дата виходу: 18 листопада 2021 року

Жанр: підліткова драма

У головних ролях: Полін Шаламе, Стефен Джуаріно, Амріт Каур, Каві Ладнер, Метт Меллой

Що відбувається з дівчатами, коли ті потрапляють до коледжу? Правильно, вони починають досліджувати! Та не лише предмети на парах, а й свою сексуальність. Впевнена у собі донька сенатора Вітні, гостра на язик Белла, стримана Лейтон із республіканської родини та амбітна провінціалка Кімберлі поринуть у світ веселощів та сексуальної свободи, щоб знайти себе.

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