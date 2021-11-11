Соліст гурту «НЕРВЫ» Женя Milkovskyi выпустив другий сольний альбом

Через півтора року після випуску першої платівки MILKOVSKYI випускає новий альбом під назвою «Вернуться домой». П’ятнадцять ліричних треків, які потрапляють у настрій кожного з нас цієї осені.

Альбом дуже ніжний, з легкою меланхолією, але теплим вайбом, завдяки акустичному звучанню і вокалу Жені Мільковського, що обволікає. «Вроде тишина, а вроде бы громко», – цим рядком можна охарактеризувати платівку. Все мінімалістично, але при цьому на своїх місцях і нічого зайвого в інструментуванні. У своїй кімнаті ти наодинці з піснею, і вже не так самотньо. Завтра знайдеш причини постаріти на рік, а сьогодні сідаєш і розмірковуєш, трохи сумуєш і мрієш. Ліричний герой – такий самий романтик, який підпалив своє минуле і прийняв себе сьогодення. Ось такий він — новий альбом Жені Мільковського «Вернуться домой».

– Уже кілька років до кожної осені я хотів записати свою невидану пісню «Нужен кто-то». Осінь 2021 року здалася мені останнім вагоном для цих думок, які вже надто надовго затримались у моїй голові. Цій музиці давно було час у подорож, і я відправив її звуковим складом каналами своєї аудіокарти. Записавши одну пісню, я зрозумів, що синглу не вистачить, щоб зігріти людей у ​​цей похмурий час. Та й уривки різних музичних ідей усередині просилася назовні. Вирішив зробити EP, а де EP – там і альбом. Поки я записував старі пісні, до мене приходили нові. Почав грати, робити аранжування, записувати різні інструменти – все це для мене найкращий антистрес. Ось на басу дуже люблю грати! Люблю крутити крутилки vst плагінів і, не дивлячись на цифрові показники, із заплющеними очима слухати, як змінюється картина звуку. Розмірковувати над зведенням та майстерингом приємніше, ніж над марністю буття. А переслуховувати різні мікси на балконі з кавою о 5-й ранку – безцінно. Почувши нові звукові зачіпки, не докурюючи цигарку, бігти до комп’ютера, щоб зробити нові редагування. Ось! Наче краще стало! Верх розкрився! Ось так я себе лікував, вганяв в осад і виганяв назад з новими відкриттями і зробив альбом. Він вийшов дуже осіннім і, навіть уперше у житті можу сказати, випадково-концептуальним. Тому що всі пісні зроблені за місяць в одному стані, і я вирішив не вставляти інші записані раніше. Вийшов особливий настрій, який я зміг побачити і навіть відрізнити, він мені дуже сподобався, і я вирішив його зберегти, – розповів про альбом Женя Мільковський.

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