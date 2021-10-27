Гурт Би-2 їде до Києва! Коли концерт та вартість квитків

Шоу NewBest пройде 21 травня 2022 року на найбільшому відкритому майданчику столиці України

Гурт Би-2 повертається до Києва за довгих 9 років! Музиканти нарешті зберуть своїх українських шанувальників на концерті, який відбудеться на території київського ВДНГ.

Би-2 скучили за Україною й мають чим порадувати шанувальників: вони привезуть своє нове шоу NewBest, наймасштабніше і найбільш видовищне в історії гурту. На гостей концерту чекають захоплююча сценографія й світлове шоу, а окрему увагу гурт традиційно приділить топовому, потужному звуку.

21 травня музиканти відіграють свої суперхіти, серед яких і чарт-топери 2020 і 2021 років, сингли: «Пекло», «Депрессия», «Бог проклятых» и «Нам не нужен герой». Втім, шанувальники з усіх куточків України вперше почують наживо багато пісень із сету: адже останній концерт Би-2 в Києві відбувся в далекому 2013 році! За цей час гурт випуститив два нових альбоми, визнаних шанувальниками кращими в історії гурту, – і зараз музиканти готуються до виходу нової платівки.

У головному шоу 2022 року візьме участь спеціальний гість – українська співачка і піаністка Марія Чайковська. Ставши відомою в музичному світі як лауреат міжнародних класичних і джазових фортепіанних конкурсів і фестивалів, в 2011 році вона стала справжньою інтернет-сенсацією після того, як виклала в мережу кілька своїх авторських пісень. Слухачі знають пісні Чайковської за багатьма ТВ-проектами, серіалами й повнометражними кінофільмами.

Отже, місце дії – Київ, ВДНГ, 21 травня 2022 року, 19.00. Музики буде багато!

Читай також:

Дженніфер Лопес постала у розкішній весільній сукні (ФОТО)

Парочки у пошуках пристрасті у трейлері фільму «Фантазії для дорослих»