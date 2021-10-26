Топ-5 серіалів, які вийдуть на Netflix в жовтні 2021

Погода за вікном немов створена для затишного чаювання на дивані і перегляду серіалів. Тому ми вирішили зібрати п’ять найкрутіших і цікавих серіалів осені 2021 від Netflix, які виходять в жовтні, щоб тобі не довелося їх шукати самостійно! Зберігай собі це посилання, і коли прийде час, достатньо буде просто підібрати серіал під настрій і заварити ароматний чай!

Ти. 3 сезон

Жанр: трилер, драма

Ми не могли почати не почати цю добірку з довгоочікуваного третього сезону серіалу «Ти» від Netflix. Це продовження історії Лав і Джо, які одружилися і навіть народили дитину. Вони переїхали в затишне передмістя Мадре Лінда і сподіваються почати все з чистого аркуша. Але від минулого не втекти.

Прем’єра 3 сезону – 15 жовтня, тому, якщо ви ще не встигли подивитися перші два сезони, саме час!

Полохливі кішки. 1 сезон

Жанр: комедія

Для тих, хто любить занурюватися з головою в світ магії та чаклунства Netflix приготували особливий сюрприз – легкий комедійний серіал для підлітків про підлітків.

Головна героїня серіалу, Уілла Уорд отримує на дванадцятиріччя незвичайний подарунок і разом з подругами потрапляє до світу, сповненого чародійстваа, звірів, які розмоляють та безлічі сюрпризів.

Прем’єра: 1 жовтня

Невдаха. 1 сезон

Жанр: музична драма

Вже подивилися третю частину «Після» в кінотеатрах? Тоді підкидаємо вам новинку, яка точно не залишить байдужими любителів історій про справжні перші почуття.

Героїв «Невдахи» чекає божевільний рік: вони починають роботу над новим мюзиклом. Але коли суворий наставник забороняє шоу, тільки Юля може врятувати положення. І звичайно ж, не обійдеться без запаморочливого красеня з гітарою.

Прем’єра: 16 жовтня

Код на мільйон доларів. 1 сезон

Жанр: гостросюжетна драма

А цей серіал – для любителів розгадувати загадки. Сюжет переносить глядачів у Берлін 1990 року, де художник і хакер винаходять новий спосіб побачити світ. Через роки вони знову об’єднуватися, щоб судитися з Google за порушення патентних прав. Цілком собі реалітічная історія, чи не так?

Прем’єра: 7 жовтня

Каштановий чоловічок. 1 сезон

Жанр: гостросюжетний детектив

Для любителів полоскотати свої нерви – серіал «Каштановий чоловічок». Хоча він і виходить в передостанній день вересня, ми не могли не додати його в цю добірку, тому як, судячи з трейлеру, цей серіал треба буде дивитися залпом, не відриваючись на робочі питання і навчання. Тому і пропонуємо присвятити йому перші жовтневі вихідні!

На місці страшного вбивства знаходять лялечку з каштанів. За допомогою цього моторошного доказу два детектива намагаються розшукати вбивцю, причетного до зникнення дитини політика.

Прем’єра: 29 вересня

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