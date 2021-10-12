Том Круз вже не той: актор сильно погладшав та ще й розпух (фото та відео)

Голлівудський актор здивував тим, як змінилась його зовнішність

Тома Круза помітили та сфотографували під час нового виходу на публіку, на матчі національної ліги в Сан-Франциско зі своїм сином, а знімки опублікували в одному з фан-акаунтів актора в Instagram.

На фото видно, що красунчик Том Круз помітно набрав вагу, що позначилося на обличчі артиста: в нього виросли щоки та навіть змінилась якість шкіри. Неможливо не помітити, що обличчя виглядає набряклим, але незрозуміло, це через неякісне харчування та вагу, чи через невдалі уколи краси. Не дуже приємного враження додає ще й те, що на знімку в актора зовсім не помите та жирне волосся.

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Втім, за словами очевидців та, як пишуть американські видання, Том був щасливий і весело проводив час в компанії свого сина, 26-річного Коннора. Більш того, актор був ввічливий з шанувальниками та зупинявся для фото або розмови.

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А як тобі новий образ Тома Круза? Напевно, не віриться, що це той красунчик з «Місія нездійсненна», «Війна світів» та «З широко заплющеними очима».

Фото – Getty Images

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