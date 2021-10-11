Зірки «Перших ластівок» знялися в комедії від Atlas Weekend «Найкращі Вихідні»

Фільм, який знімали влітку на Atlas Weekend, вийде у широкий кінопрокат вже у лютому. На екрані можна буде побачити The Hardkiss, alyona alyona, VERKA SERDUCHKA & band, Onuka та Артем Пивоваров, а саундпродюсером стрічки став Євген Філатов (The Maneken).

Комедія «Найкращі Вихідні» складається із чотирьох новел. Герої з різних куточків України та світу приїжджають до Києва аби влаштувати свої життя, і всі шляхи ведуть їх на фестиваль.

Дар’я Петрожицька («Папік», «Бурштинові копи») виконує роль темпераментної Ольги, організаторки Atlas Weekend. Вона з’являється в кадрі з харизматичним актором з Німеччини — Еліасом Райхертом. Він закохався в Ольгу онлайн та прилетів до Києва аби побачитись у «реалі». Але сувора реальність руйнує романтику інстаграму, і всі плани юного німця летять шкереберть. Проте заради кохання хлопець здатен на все, навіть пройти справжній квест, розшукуючи загублену рок-зірку фестивалю – Пітера Похера (актор Йорг Бертхольд).

Виконавицею ролі Міри, кар’єристки з синдромом відмінниці, стала Наталія Бабенко («Пульс»). Її героїня приїхала зі Львова аби влаштуватись на роботу, але замість того, щоб проходити співбесіду всього її життя, розшукує горе-брата Лесика у стотисячному натовпі людей. До речі, самому Лесику навпаки щастить, і він зустрічає тільки зірок і добрих людей, серед них і alyona alyona, і Юлія Саніна, і VERKA SERDUCHKA, під час виступу якої на Atlas Weekend якраз і було знято фінал цієї історії.

– Для команди фестивалю це стало справжнім випробовуванням. Концерт хедлайнера завжди дуже складний за своєю організацією, а тут під час виступу нам необхідно було зняти ще й декілька ключових сцен для фільму. Всі одним дублем і без шансу на помилку. Тож коли режисер сказав «було» ми всі видихнули, – згадує Дмитро Сидоренко, засновиник Atlas Weekend та продюсер стрічки.

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Ірма Вітовська та Георгій Хостікоєв грають тих самих колишніх, чиї життєві лінії давно стали паралельними. Але є одне але. Це “але” звуть Аліса, і вона напрочуд уперта тінейджерка, для якої тато-рокер, який давно покинув сім’ю –- справжнісінький ідеал. Саме його дівчинка розшукує в Києві. Алісу грає Аліна Чебан, для якої головна роль у фільмі також стала дебютом, а її партнером по фільму став блогер Богдан Осадчук.

Ще одна історія — історія парубоцької вечірки, яку хлопці з Кривого Рогу планують відгуляти в самому серці Києва. Та натомість невиправні шибайголови влаштовують у столиці справжній переполох. На екрані їх утілюють Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Валерій Морозов та Максим Кириченко — зірки українських телеекранів та театральних сцен.

У кадрі також з’являються VERKA SERDUCHKA & band, The Hardkiss, alyona alyona, Onuka та Артем Пивоваров. Для всіх музикантів ролі у повнометражному кіно стали акторським дебютом. До того ж вони записали для фільму саундтрек, який буде презентовано на початку 2022 року. А саунд-продюсером фільму виступив Євген Філатов (The Maneken).

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