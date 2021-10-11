Новорічна ніч в Майамі і шоу в Нью-Йорку на Таймс-Сквер: MONATIK почне 2022 рік у масштабному турі по США

Найбільш затребуваний і впливовий артист СНД MONATIK оголосив про третій концертний тур по США. Його пісні звучать на найспекотніших вечірочках і стають гімнами днів і ночей мільйонів шанувальників по всьому світу; креатор і новатор, чиї виступи кожного разу вражають нової хореографією, складними яскравими, продуманими до дрібниць перфомансами, приголомшливими костюмами, спецефектами і запаморочливими шоу-моментами, MONATIK оголошує довгоочікувані новини для своїх шанувальників – третій світовий тур, географія якого стартує з США.

2022 рік MONATIK почне з притаманними тільки йому, такими необхідними всім нам зараз позитивним посилом і емоціями. У розкладі концертів MONATIK на січень Майамі, Атланта, Х’юстон, Лос-Анджелес, Сіетл, Чикаго і Нью-Йорк!

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Рівно два роки тому шанувальники креатора і новатора зі Штатів вже відчули цю потужну, стильну, яскраву енергетику від зустрічі з улюбленим артистом! Це були незабутні шоу, які пройшли з аншлагами – всі квитки розліталися задовго до самого концерту і глядачі хотіли повторити! Команда артиста оголосила новину про те, що з 2022 року ще більше глядачів в різних куточках США зможуть насолодитися виступом улюбленого артиста. Сценічний продакшн live-performance MONATIK, танцювальні постанови, найвищий рівень унікального, сучасного студійного саунд-звучання – всі ці основні складові, які чекають зустрічі з гостями вечора.

MONATIK: JOMO USA TOUR 2022 – це оживаючі на сцені історії улюблених пісень мільйонів слухачів по всьому світу з усіх альбомів. Така довгоочікувана подія, яка нарешті відбудеться! Це магія живого виступу, яка так яскраво об’єднує все, що ви відчували, прослуховуючи пісні і переглядаючи кліпи. Це єднання тисяч людей з відкритими серцями в одному ритмі, з великою любов’ю.

Стало відомо, що стартує тур MONATIK по Штатам в новорічну ніч в Майамі, а продовжиться в Атланті і Х’юстоні. Також артист відвідає мекку арт-мистецтва – Лос-Анджелес, де в минулий раз став єдиним артистом з СНД, запрошеним особисто в офіс Apple Music. Після сольних шоу в Сіетл і Чикаго, MONATIK відправиться в Нью-Йорк, де завершить тур по США масштабним шоу на Таймс-Сквер. Квитки вже є у продажу!

Фото – Yukka Podolskaya

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