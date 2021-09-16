ЕКСКЛЮЗИВ: Тімоті Шаламе і Зендея розповіли про секрети зі зйомок «Дюна»

16 вересня в Україні відбулась прем’єра довгоочікуваного фільму Дені Вільньова «Дюна»

Завдяки цьому українські глядачі побачать кінокартину одними з перших в світі. Раніше прем’єра планувалась на грудень 2020 року, однак через пандемію її довелось перенести. Другою датою стало – 22 жовтня 2021 року. Але Warner Bros. вирішила перенести українську прем’єру на місяць раніше.

Виконавці головних ролей, Тімоті Шаламе та Зендея, а також режисер Дені Вільньов, в ексклюзивному коментарі для Нового каналу при співпраці з дистриб’ютором Kinomania, поділились своїми враженнями від фільму, секретами зі знімального майданчика та історіями про зародження почуттів.

– «Дюна» – це оповідь про перше кохання і утвердження прагнень. Я був їй (Зендеї) дуже вдячний, коли вона приїхала до Йорданії, я був у захваті від неї, – розповідає виконавець головної ролі Пола – актор Тімоті Шаламе.

Що ще розповіли актори та, якою була відповідь Зендеї на одкровення Тімоті – дивись у нашому відео в Instagram Нового каналу.

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«Дюна» – екранізація однойменного роману Френка Герберта. Фільм, як і книга, розповість про молодого аристократа Пола Атрейдеса (його грає Тімоті Шаламе), який об’єднує жителів пустель на планеті Арракіс та оголошує війну галактичній імперії.

Фото – Getty Images

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