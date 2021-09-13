Настя Каменських та Соня Плакидюк на святі Осадчої: в білому, хустці та з декольте

12 вересня телеведуча Катерина Осадча відсвяткувала з найближчими подругами свій День народження. Серед запрошених були співачка Настя Каменських та фотографиня Соня Плакидюк.

По одягу всіх запрошених стало зрозуміло, що на святі був дрескод – білий образ. У своєму Instagram Настя Каменських показала свій бездоганний лук: білі штани, кофта на гудзиках зі спокусливим декольте. Образ NK вийшов пристрасним та ніжним одночасно. А легкий макіяж тільки доповним його.

– Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло та добре. Дякую близьким за це, – написала NK у публікації.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Що стосується фотографині Соні Плакидюк – дрескод вона трохи порушила, надягнувши чорну сукню, проте з білим ніжним комірчиком та білою хусткою. В цьому образі Соня, як завжди, зберегла свою індивідуальність та стиль.

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