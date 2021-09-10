Родина Адамсів 2: дивитися офіційний трейлер

Скучили за криповою родиною, яка живе чорніше чорного? Тоді зустрічай офіційний трейлер мультфільму «Родина Адамсів 2».

«Родина Адамсів 2»: дивитися трейлер онлайн

Продовження популярної історії про незвичайно родину вийде з підзаголовком «Гарячий тур». А це значить, що у сиквелі уся родина Адамсів відправиться у сімейну подорож у відпустку на незвичайному моторошному трейлері. Нарешті вони виїдуть за межі свого міста та побувають там, де раніше не ступала їхня нога.

Головних героїв в оригінальній версії озвучили Оскар Ісаак, Шарліз Терон, Хлоя Грейс Морец, Нік Кролл, Явон Волтон, Воллес Шон, Снуп Догг. А режисерами виступили Грег Тірнан та Конрад Вернон.

Прем’єра мультфільму «Родина Адамсів 2» запланована на 21 жовтня 2021 року.

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