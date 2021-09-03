Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, як часто займаються сексом зі своїми чоловіками

Зірки привідкрили таємниці особистого життя у новому спільному проєкті

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросініна та українська співачка Оля Полякова зізналися, скільки разів на тиждень займаються сексом зі своїми чоловіками. Точні цифри знаменитості назвали у першому випуску проєкту «Взрослые девочки» на YouTube.

– Бояюся, що якщо я напишу чотири, мій запитає, з ким ще два рази. Хотілося б хотіти два рази в тиждень. Тому що проблема довгого шлюбу не тільки у тому, що він мене не хоче, а у тому що взагалі підняти оцей комбайн, розумієш, заради цього одного колоска… У довгому шлюбі є оця тема – трошки лінь, – зі сміхом розповіла Оля Полякова.

Виявилося, що на двадцятому році шлюбу на тому ж рівні опинилася і Маша Єфросініна. Телеведуча зізналася, що після стількох років разом вони з чоловіком все рідше займаються сексом.

– Два, але не завжди, – чесно відповіла зірка.

Оскільки перший випуск проєкту «Взрослые девочки» був присвячений тривалому шлюбу, Маша та Оля поділилися й іншими подробицями зі свого сексуального життя. Так, Маша Єфросініна, зізналася, що ще на початку своїх стосунків з чоловіком Тімуром Хромаєвим їм обом довелося розібратися у тому, що таке хороший секс, а Тімуру навчитися доводити Машу до оргазму. Для цього пара читала спеціальну літературу, дивилася фільми для дорослих та купувала іграшки у секс-шопі. Через кілька років їм вдалося вирулити на хороший секс – як на емоційному, так і на фізичному рівні.

Більше зізнань та подробиць про стосунки у шлюбах Маші Єфросініної та Олі Полякової дивіться у першому випуску проєкту «Взрослые девочки» на YouTube.

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