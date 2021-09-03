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Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, як часто займаються сексом зі своїми чоловіками

Маша Єфросініна та Оля Полякова зізналися, як часто займаються сексом зі своїми чоловіками

Зірки привідкрили таємниці особистого життя у новому спільному проєкті

Українська телеведуча та інтерв’юерка Маша Єфросініна та українська співачка Оля Полякова зізналися, скільки разів на тиждень займаються сексом зі своїми чоловіками. Точні цифри знаменитості назвали у першому випуску проєкту «Взрослые девочки» на YouTube.

– Бояюся, що якщо я напишу чотири, мій запитає, з ким ще два рази. Хотілося б хотіти два рази в тиждень. Тому що проблема довгого шлюбу не тільки у тому, що він мене не хоче, а у тому що взагалі підняти оцей комбайн, розумієш, заради цього одного колоска… У довгому шлюбі є оця тема – трошки лінь, – зі сміхом розповіла Оля Полякова.

Виявилося, що на двадцятому році шлюбу на тому ж рівні опинилася і Маша Єфросініна. Телеведуча зізналася, що після стількох років разом вони з чоловіком все рідше займаються сексом.

– Два, але не завжди, – чесно відповіла зірка.

Оскільки перший випуск проєкту «Взрослые девочки» був присвячений тривалому шлюбу, Маша та Оля поділилися й іншими подробицями зі свого сексуального життя. Так, Маша Єфросініна, зізналася, що ще на початку своїх стосунків з чоловіком Тімуром Хромаєвим їм обом довелося розібратися у тому, що таке хороший секс, а Тімуру навчитися доводити Машу до оргазму. Для цього пара читала спеціальну літературу, дивилася фільми для дорослих та купувала іграшки у секс-шопі. Через кілька років їм вдалося вирулити на хороший секс – як на емоційному, так і на фізичному рівні.

Більше зізнань та подробиць про стосунки у шлюбах Маші Єфросініної та Олі Полякової дивіться у першому випуску проєкту «Взрослые девочки» на YouTube.

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