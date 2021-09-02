The Weeknd відмовився від номінації на Греммі-2022: що сталось

Що ж сталось? Адже його трек Save Your Tears став дуже популярним і лідирував у світових топ-чартах.

А причина досить людська – сварка та образи. 2020 року Американська академія звукозапису не номінувала The Weekend у жодній з категорій. Організатори премії чомусь просто проігнорували хіт співака Blinding Lights, який досяг першого місця в чартах більше 30-ти країн і, який був у рейтингу Billboard Hot 100 протягом всього року.

Після цього The Weeknd образився (що логічно) та оголосив бойкот Греммі через упередженість її організаторів. Артист наголосив на корумпованості церемонії та сказав, що більше не виступатиме на заході. І слово своє стримав.

Фото – Getty Images

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