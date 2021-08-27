Каньє Вест підпалив себе просто на сцені! Подробиці

Селебриті піддав себе ризику заради творчості

Американський репер Каньє Вест підпалив себе просто на сцені! Трапилося це під час третьої презентації його нового альбому під назвою Donda.

Епічне «самоспалення» 44-річного Каньє Веста відбулося під кінець презентації його альбому. Тоді вогонь охопив Каньє в репліці будинку, в якому виріс репер. Артист був одягнений в спеціальний захисний костюм. «Самопідпал» був продуманим символічним задумом репера. Після кількох хвилин у вогні Каньє Веста таки загасили за допомогою вогнегасників.

Також під час презентації нового альбому Каньє Вест возз’єднався зі своєю колишньою дружиною Кім Кардаш’ян на сцені. Селебриті була одягнена у весільну сукню та вуаль. Але це зовсім не означає, що пара знову разом.

«Кім і Каньє завжди підтримували зусилля одне одного і будуть продовжувати це робити в майбутньому, незалежно від того, чи це будуть спільні зусилля, чи ні», – сказав інсайдер TMZ.

Такі жертви, а альбом Каньє Вест так і не дропнув. Репер знову переніс реліз Donda, цього разу на 5 вересня.

Фото: Getty Images

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