Як виглядають нові принцеса Діана та принц Чарльз: Netflix показав перші кадри

Королівську пару в дорослому віці у 5 сезоні серіалу «Корона» зіграють Домінік Уест і Елізабет Дебікі

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перші кадри зі зйомок серіалу «Корона», показавши, як виглядатимуть принцеса Діана та принц Чарльз. Актори Домінік Уест і Елізабет Дебікі перейняли естафету виконання ролей у Джоша О’Коннора і Еммі Коррін, які зіграли королівську пару на початку стосунків.

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Діану у виконанні Дебікі фаната одразу полюбили, а от, що стосується принца Чарльза у виконанні Уеста – виникли бурхливі дискусії. Шанувальники обурились тим, що на роль принца щоразу підбирають привабливих, сексуальних акторів. «Він цього не заслуговує», «Перестаньте наймати сексуальних чоловіків для ролі Чарльза», «З Елізабет Дебікі вийшла чудова Діана! А ось Чарльзу Корона і Netflix занадто підлестили», – пишуть фанати.

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Крім цього, стало відомо, що королеву Єлизавету зіграє 65-річна зірка «Гаррі Поттера» Імельда Стонтон, а 74-річний Джонатан Прайc зіграє принца Філіпа.

Фото – Getty Images

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