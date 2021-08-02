MamaRika вперше стала мамою

У ведучого кулінарного реаліті «Пекельна кухня», яке стартує на Новому каналі 6 вересня, Сергія Середи народився син. Щаслива мама MamaRika поділилася зворушливим сімейним фото з пологового будинку.

Фани ведучого Сергія Середи і співачки MamaRika з нетерпінням чекали цієї новини, адже зірки чи не в прямому ефірі транслювали всю вагітність виконавиці. Тому, коли вчора ввечері пара поїхала в пологовий будинок, всі пильно стежили за оновленнями в соцмережах – ну, коли вже?

І ось сьогодні, 2 серпня MamaRika і Сергій Середа одночасно виклали знімок з пологового будинку, на якому співачка обережно притискає до себе крихітного сина, а Сергій ніжно цілує дружину. «Дякую за сина», – підписав фото Середа. «Тепер ми офіційно найщасливіші!» – з таким підписом кадр з’явився на сторінці MamaRika.

Молодих батьків тепло привітали колеги – alyona alyona, Юла, Сабріна Багірова та інші.

У коментарях пишуть, що дитина, з’явившись на світ 2 серпня, сама собі вибрала ім’я, так як сьогодні за православним календарем День Іллі.

Що ж, напевно метрдотель «Пекельної кухні» і MamaRika вже заздалегідь вибрали ім’я синові, і ми скоро його дізнаємося! А поки вітаємо молодих батьків та бажаємо міцного здоров’я малюкові.

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