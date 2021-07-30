Джордж та Амаль Клуні чекають близнят

Зіркова пара знову зважилася стати батьками

Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль чекають на поповнення у родині. Як повідомляє американський таблоїд Gossip Cop, подружжя чекає на появу близнят.

ЗМІ стверджують, що після оголошення про вагітність найближчим друзям пари, інформація одразу просочилася далі. Подейкують, що 43-річна Амаль перебуває на першому триместрі вагітності.

«Це те, чого вони давно хотіли, але у віці Амаль не було ніякої гарантії, що вагітність настане. Це дуже хвилююча новина. Раніше Джордж говорив, що хоче ще багато дітей, тому народити відразу двох було б для них просто ідеально», – розповів уже британському OK! інсайдер.

Нагадаємо, Джордж і Амаль Клуні разом вже близько семи років. Влітку 2017 року вони обоє вперше стали батьками. Зараз 60-річний актор та його 43-річна дружина виховують чотирирічних близнят Еллу і Олександра.

Фото: Getty Images

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