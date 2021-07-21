Новий адвокат Брітні Спірс – про подальші дії у справі

Зірковий представник розповів, як звільнить артистку від опікунства

У справі про повернення контролю над життям американської співачки Брітні Спірс з’явилися нові подробиці. За останні кілька слухань Брітні Спірс вдалося повернути право водити машину та самостійно обирати адвоката.

Тепер за захист артистки виступає адвокат Меттью Розенгарт, який свого часу працював зі Стівеном Спілбергом, Шоном Пенном, Беном Аффлеком й Едді Веддером. Нещодавно адвокат поспілкувався з журналістами й розповів, як збирається звільнити Брітні спірс від опікунства батька.

«По-перше, я ще раз хочу подякувати Брітні Спірс за її сміливість і силу. Я хочу подякувати судді за те, що вона люб’язно привітала мою компанію і мене в цій справі. І я також хочу подякувати шанувальникам Брітні Спірс. Інформаційна підтримка та підтримка моєї фірми, мене самого і, що найбільш важливо, Брітні, дійсно вражає. І останнє, що я збираюся сказати з цього приводу, це те, що я сказав в суді минулого тижня, – ми з моєю командою активно і швидко подаємо прохання про відсторонення Джеймі Спірса, якщо він не піде у відставку першим…» – підкреслив адвокат.

Чекаємо на позитивні зміни.

Фото: Getty Images

Читай також:

Ексохоронець Брітні Спірс зізнався, що зірку поїли наркотиками та протизаплідними

«Вони намагалися вбити мене»: Брітні Спірс хоче провести розслідування над своїм батьком