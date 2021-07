Джей Ло про стосунки з Беном Аффлеком: «Ти можеш подзвонити мені в будь-який час»

Поновлений роман американської співачки та актора триває вже близько трьох місяців

Весь цей час пара уникає будь-яких запитань від журналістів щодо стосунків. Так само сталось і цього разу. Дженніфер Лопес стала гостею прямого ефіру ранкового шоу Today. Там вона обговорювала перевидання композиції Love Make the World Go Round.

Ведуча Хода Котб почала настирливо розпитувати Джей Ло про стосунки з Беном.

– Ти виглядаєш щасливішою. Слухай, я просто повинна сказати тобі, що кожен раз, коли я бачу ваші фотографії з Беном, я думаю: «Вона виглядає щасливішою, вона виглядає щасливішою». Ми стали щасливішими? – запитала ведуча у Дженніфер Лопес.

Співачка хотіла змінити тему і відповіла, що вона завжди щаслива, особливо, коли бачить ведучу. Однак ведуча наполягала на своєму: «Слухай, ти ж розмовляєш зі мною, ти ж знаєш».

– Я знаю. Ти можеш подзвонити мені в будь-який час. У тебе є мій номер! – відповіла співачка ведучій.

.@hodakotb catches up with @JLo and @Lin_Manuel, who are re-releasing their charity single “Love Make the World” to mark the five-year anniversary of the Pulse nightclub shooting. pic.twitter.com/2s971yOSl2

— TODAY (@TODAYshow) July 20, 2021