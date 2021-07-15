Скарлетт Йоганссон вперше розповіла про своє весілля в пандемію: свято для близькох

Таємне весілля американської акторки Скарлетт Йоганссон та коміка Коліна Джоста відбулось ще у жовтні 2020 року, а про нього і досі відомо мало подробиць

Не дивлячись на те, що весілля відбувалось у розпал пандемії та великої кількості захворілих, актори все-таки вирішили не відкладати світо. Однак, вони запросили тільки найрідніших, серед яких були і родичі похилого віку. Свято відбувалось в шикарному заміському будинку під Нью-Йорком.

– Ми були щасливі зустрітися всі разом, адже ми давно не бачилися. Були вжиті всі антіковідні заходи. Всі гості здали тест на коронавірус по сто тисяч разів, – розповіла акторка.

Про своє таємне весілля Йоханссон заговорила на тлі чуток про другу вагітність. Актриса стала рідше з’являтися на публіці. Папарацці сподівалися підстерегти зірку під час прогулянки з собаками, яких вона раніше регулярно вигулювала, але з недавніх пір вона перестала робити і це.

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