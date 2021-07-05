Гвен Стефані і Блейк Шелтон зіграли таємне весілля

Популярна співачка Гвен Стефані і її коханий, 43-річний кантрі-виконавець Блейк Шелтон одружилися! Шанувальники чекали на це весілля більше п’яти років.

Нагадаємо, що заручини зіркової пари відбулися ще минулої осені, а зустрічатися Блейк і Гвен почали в 2015 році. Тоді швидкого весілля ніхто й не чекав, адже і співачка, і музикант ледь встигли закінчити минулі відносини. Зокрема, Гвен Стефані розлучилася зі своїм чоловіком Гевіном Россдейлом, з яким вони прожили в шлюбі 13 років.

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Весілля зірки зіграли таємно 3 липня в суботу, на невеликому ранчо музиканта в Оклахомі. Офіційних фото з весілля немає, але в мережі вже з’явилися перші кадри з коптера, які вдалося зробити місцевим папараці. Ходять чутки, що весілля проходило в каплиці, яку на території ранчо побудували спеціально для цієї події.

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Нагадаємо, що Гвен Стефані та її чоловік Блейк Шелтон познайомилися в 2015 році на зйомках шоу «Голос».

У 51-річної Гвен Стефані є троє дітей від першого шлюбу, сини 15-річний Кінгстон Джеймс Макгрегор, 13-річний Зума Неста Рок та 6-річний Аполло Боуї Флінн.

Фото: Getty Images

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