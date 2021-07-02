У її улюбленому саду: принцесі Діані відкрили пам’ятник

1 липня леді Ді (Діані, принцесі Вельській, уродженій Діані Френсіс Спенсер) могло б виповнитися 60 років

На честь цієї події її сини, принци Вільям і Гаррі, відкрили пам’ятник на згадку про свою маму. Все відбувалося в урочистій атмосфері, в улюбленому саду принцеси Діани – «Затонулому саду» Кенсингтонського палацу. Адже саме тут вона жила з дітьми після розлучення зі спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом.

Відкрити пам’ятник сини принцеси вирішили ще чотири роки тому.

Пам’ятник леді Ді досить символічний – скульптори зобразили не лише її, а й дітей, яких вона дуже любила. Багато благодійних проектів принцеси були пов’язані з допомогою нужденним дітям у різних країнах – від Анголи до Боснії.

Фото: Getty Images

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