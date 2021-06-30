Ромео Бекхем став новим обличчям бренду Saint Laurent

18-річний син відомого футболіста Девіда Бекхема похизувався новиною на свої сторінці Instagram

Ромео Бекхем виклав в соцмережу декілька своїх фото з лейбом Saint Laurent. Хлопець написав, що для нього честь брати участь в кампанії.

Чорно-білі фотографії Ромео показують наскільки хлопець виріс. Підписники хлопця із захватом сприйняли новину, що він став обличчям лейба, та написали багато компліментів. Також фани відмітили схожість хлопця зі своїм красунчеком-батьком.

Трохи згодом, Ромео виклав ще й відео з рекламної кампанії Saint Laurent. Дівчата, тримайтесь!

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