

36-річна актриса Галь Гадот, яка зіграла головну роль у фільмі «Чудо-жінка», народила дочку

Дівчинка отримала ім’я Даніелла, про що Галь Гадот повідомила шанувальникам на своїй Instagram сторінці. Актриса поділилася зворушливим фото з пологового, на якому зображена вся її сім’я – чоловік, бізнесмен Ярон Версан і старші дочки – 9-річна Алма і 3-річна Майя.

«Моя чудова сім’я! Неможливо бути більш вдячної і щасливою (і втомленою). Ми дуже раді вітати Даніеллу в нашій родині! Бажаю всім любові і здоров’я»,

– підписала фото актриса.

Нагадаємо, що весілля Галь Гадот і Ярон Версан зіграли в 2008 році в Ізраїлі.

А в листопаді 2021 на екрани вийде новий фільм з Галь Гадот в головній ролі – «Червоне повідомлення», в якому актрисі дісталася роль найбільшого злодія в світі мистецтва.

Фото: @gal_gadot

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