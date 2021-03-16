Слава Камінська розповіла про свої табу в сексі

Зірка зізналася, що не готова практикувати у ліжку

Українська співачка Слава Камінська, яка раніше була учасницею гурту «НеАнгели», розповіла про свої сексуальні табу. У рубриці «29 запитань від Люкс ФМ» артистка обговорила зі Славою Дьоміним, на що не готова наважитися у сексі.

– Я не знаю, що таке відверта на всі 100%, але БДСМ у мене не було. Просто для себе я у цьому віці розкрилася більше, аніж раніше. Секс утрьох – також не моє. Я ніколи цим не захоплювалася. Може, ще не доросла, – відповіла Слава Камінська.

Також співачка зауважила, що у свої 36 років позбавилася багатьох упереджень. Мовляв, кожен розуміє відкритість по-різному, але вона усвідомлює, що стала набагато розкутішою.

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