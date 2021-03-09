KADNAY презентували нову програму «Теплий Live». Як це було?

8 березня група відіграла святковий концерт, де заспівала свої хіти у новому оранжуванні.

В Міжнародний жіночий день KADNAY запросив шанувальників на імпровізований квартирник. Художник-декоратор Таня Кантемирова стилізувала сцену під кухню: холодильник, столики, торшери, диван і багато квітів, серед яких і співали музиканти. Це сценічне рішення додало вечору затишку і домашньої атмосфери. Режисером концерту традиційно була продюсер групи Олена Коляденко.

Деяким глядачкам пощастило стати частиною «Теплий Live», більше того, спробувати смаколики від фронтмену Діми Кадная. Прямо посеред однієї із пісень він запросив на сцену дівчину із залу та пригостив її «на кухні» чаєм та кексом, приготованим спеціально до концерту. Дві інші щасливці з’явилися на імпровізованій кухні, подзвонивши в «двері» під час концерту. Музиканти підготували для них незвичайний «музичний прийом» і танці. В кінці шоу Діма відкоркував шампанське та «пригостив» глядачів у залі ігристим, розбризкуючи вміст пляшки в їхній бік.

Послухати KADNAY прийшли і зірки – Jerry Heil, Діма Коляденко, Тоня Матвієнко та Ірина Сопонару.

Під час концерту велася відеозйомка, група анонсувала, що «Теплий live» незабаром презентують в мережі.

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