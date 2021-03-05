Автор саундтрека к «Первым ласточкам» выпустила новую песню: Слушаем!

Автор саундтреку до «Перших ластівок» випустила нову пісню: Слухаємо!
Напередодні жіночого дня DAKOOKA, знайома глядачам Нового каналу як автор треку «Герой», разом із молодою співачкою OFLIYAN представили бойовик під назвою «Рокстар».
Яскравий приспів, гранжеві гітари і зухвала подача. Нова дуетна пісня про зворотній бік життя медіаперсон, які з боку здаються більш щасливими та успішними, ніж є насправді.
– Хотілося написати про хлопчиків з гітарами, зірок і «рокстар» місцевого розливу, які майже ніколи не бувають справжніми на публіці. А коли, нарешті, розслабляються та стають собою — плачуть на колінах близьких. Героїні нашої пісні – розумні та іронічні. Вони ніби натякають: якщо ви хочете отримати більше, то і відповідати треба на виклики побільше. Нам би хотілося, щоб сором’язливі дівчата перестали боятися своєї крутості або «неформатності» за мірками патріархального світу,- розповідає про нову роботу автор пісні Катерина Офліян.
Відео на «Рокстар» було знято в стінах київської Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Режисеркою виступила дев’ятнадцятирічна Анастасія Дума.
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