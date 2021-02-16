«Полювання на качок» відкрито! Театральна прем’єра у ексклюзивних фото

Культурне життя столиці оживає. На вихідних у київському культурному центрі Freedom Hall відбувся спектакль «Полювання на качок» від режисера Віталія Малахова.

Це соціально-психологічна драма про самотність та розгубленість у житті, яку зіграли Роман Халаїмов, Сергій Сипливий, Ганна Саліванчук, Олександр Меламуд та їхні колеги.

– «Полювання на качок» – це серйозний спектакль. Хоч там є гумор, багато пісень і віршів Олександра Меламуда, які прекрасно туди лягають, – розповіла Новому каналу акторка Ганна Саліванчук. – Моя героїня Вірочка – стерва, але щиро закохана. Вона робить не дуже хороші вчинки на початку вистави, тому що любить одруженого Зілова, і трішки осліпла від цієї любові. Усіх запрошую подивитися!

По сюжету головний герой Зілов, дрібний чиновник провінційної контори, прокидається із похміллям після полювання на качок. Його друзі упевнені, що він помер, і надсилають прощальний вінок. Похмелившись, Зілов починає згадувати події, які пов’язані із людьми, чиї підписи на чорній стрічці.

Як пройшла вистава – дивіться у ексклюзивних фото із театральної події.

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