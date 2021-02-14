Плануєш провести День святого Валентина разом із другою половинкою вдома? Тоді тобі точно потрібен хороший фільм для романтичного дня або вечора. Новий канал завжди дбає про те, щоб 14 лютого ви разом із коханим або коханою могли подивитися лише найкращі фільми про кохання. Цього року ми пропонуємо ТОП-5 найкращих історій з кращими акторами. Вмикай Новий канал 14 лютого і насолоджуйся романтичним кіномарафоном разом із нами!

«Змішані»

Коли: 10:00

Жанр: романтична комедія

Актори: Адам Сендлер, Дрю Беррімор, Белла Торн, Емма Фурманн, Алів Елін Лінд, Брекстон Бекхем

Після катастрофічного побачення «наосліп» батьки-одинаки Лорен і Джим згодні лише в одному: вони не хочуть більше бачити одне одного ніколи! Вважаючи, що їхнє знайомство закінчено, обидві родини користуються нагодою і вирушають в ідеальний відпустку з дітьми. А опиняються в одних і тих же готельних апартаментах на розкішному південноафриканському курорті на цілий тиждень.

«Сутінки. Сага. Світанок: Частина 1»

Коли: 12:40

Жанр: фентезі

Актори: Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Тейлор Лотнер, Біллі Берк, Пітер Фачінеллі

Головній героїні належить зробити надзвичайно складний вибір: залишитися живою або ж загинути, зберігши свою дитину. Як будь-яка мати, вона приймає рішення на користь чада. У цьому особливому малюку змішалася кров вампіра і людини. Коханий і вся його родина не погоджуються з таким вибором. Зневіреній дівчині більше немає звідки чекати допомоги й підтримки, але несподівано її вірним другом і захисником стає той, на кого не доводилося розраховувати. Та порятунок дитини може стати початком найстрашнішої і найкривавішої трагедії, про яку поки що ніхто не здогадується.

«Сутінки. Сага. Світанок: Частина 2»

Коли: 15:00

Жанр: фентезі

Актори: Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Тейлор Лотнер, Дакота Фаннінг, Анна Кендрік, Джексон Ретбоун, Ешлі Грін, Пітер Фачінеллі, Ніккі Рід, Елізабет Різер, Келлан Латс

Белла, ставши вампіром, поступово звикає до своєї нової природи. У цьому їй допомагають Едвард та інші члени сім’ї Калленів. До того ж, тепер у Белли є донька Ренесмі і вічність попереду. Джейкоб стає для дівчинки другом і наставником. Ненадовго для героїв настають спокійні, щасливі дні. Все закінчується, коли звістка про Ренесмі доходить до Вольтурі. «Обернення» дітей суворо заборонено у світі вампірів. Не знаючи про незвичайне походження Ренесмі, Вольтурі збирають армію і вирушають у Форкс, щоб знищити Калленів.

«Титанік»

Коли: 17:00

Жанр: мелодрама

Актори: Кейт Вінслет, Леонардо ДіКапріо, Білл Пакстон, Сьюзі Еміс, Девід Ворнер, Біллі Зейн

З портового міста Саусхемптон вирушає у своє перше плавання найбільший на той час корабель – «Титанік». Він слідує в Америку, везучи з собою на борту тисячі людей з їхніми надіями і долями. Серед них 17-річна Роза Дьюїтт Букейтер, красива і багата дівчина, яка задихається в лицемірному буржуазному світі своїх батьків, і бідний художник-самоучка Джек. Творці «Титаніка» впевнені у непотоплюваності судна, проте зла доля посилає назустріч йому величезний айсберг. І романтична пригода Рози і Джека переростає в боротьбу на виживання зі стихією. На що здатне кохання? Чи врятуються вони?

«Троя»

Коли: 21:00

Жанр: пригоди

Актори: Бред Пітт, Ерік Бана, Орландо Блум, Діана Крюгер, Брайан Кокс

У всі часи люди вели війни. Деякі за владу, деякі за славу, деякі за честь, а деякі за кохання… У 1193 році до нашої ери принц Трої Паріс викрав прекрасну Олену, дружину короля Спарти Менелая, затягнувши греків і троянців у тривалу кровопролитну війну. Грецька армада під проводом Ахілла підійшла до столиці Трої і взяла місто у криваву облогу, що тривала довгих десять років.

Проведи День святого Валентина разом із Новим каналом!

Фото: IStock

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