Сара Джессіка Паркер поділилася подробицями сюжету продовження Секс у великому місті

Виконавиця ролі Керрі Бредшоу розповіла, на чому зосередиться серіал

Нещодавно стало відомо, що творці культового серіалу «Секс у великому місті» знімуть продовження проекту. Відомо, що нова історія вийде під назвою «And Just Like That …» і налічуватиме 10 серій по 30 хвилин. До своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон, Крістін Девіс, але без Кім Кетролл. А ось подробиці серіалу не повідомлялися.

Але Сара Джессіка Паркер вирішила змилуватися над фанатами та підігріла інтригу, розповівши перші деталі сюжету продовження «Секс у великому місті». В інтерв’ю для Vanity Fair зірка розповіла, що коронавірус стане частиною сюжету. Акторка та продюсерка оновленого серіалу назвала пандемію новою реальність, в якій живуть, в тому числі, персонажі серіалу.

– Цікаво, якими вони стали? Адаптувалися до сучасних умов? Чи користуються вони соціальними мережами? Міранда і Шарлотта зараз матері підлітків: «Яка їхня життя? Як склалося життя Керрі? Чим вона займається? Як всі ці політичні зміни вплинули на її роботу? Вона все ще пише колонку? Вона написала ще книги? Або у неї є подкаст? Що для неї зараз мода? Як змінилися або не змінилися дружні відносини і розширився її коло спілкування? – заінтригувала Джессіка Паркер.

