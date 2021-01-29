Криза: дивитися офіційний трейлер

Кінодистриб’ютор Quiver опублікували офіційний трейлер трилера «Криза».

Криза – дивитися трейлер онлайн:

Фільм розповідає про світ наркобізнесу, у якому обертаються усі його герої. Колишня наркоманка та архітекторка шукає зниклого сина. Професор дізнається правду про фармацевтичну компанію, на яку він працює. А агент спецслужб намагається з’ясувати, хто відповідальний за контрабанду фентанілу між Канадою і США

Головні ролі зіграли Гері Олдмен, Еванджелін Ліллі та Армі Гаммер. Також у фільмі знялися Грег Кінніер, Мішель Родрігес, Лілі-Роуз Депп і Люк Еванс. Режисером виступив Ніколас Джарек.

Прем’єра фільму «Криза» запланована на кінець лютого 2021 року.

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