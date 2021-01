Кім Кетролл відреагувала продовження Сексу у великому місті

Акторка не збирається брати участь у серіалі

Як нещодавно стало відомо з Instagram акторки Сари Джессіки Паркер, HBO зніматиме продовження культового серіалу «Сексу у великому місті». Він називатиметься «And Just Like That …»

Відомо, що продовження складатиметься з 10 серій. До своїх ролей повернуться акторки Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Але велике обговорення викликала інформація про те, що фанати не побачать Кім Кетролл у ролі Саманти Джонс. Адже акторка відмовилася від участі у проекті.

Сама Кім Кетролл своє рішення не коментує, але вона лайкнули один з твітів, в якому автор писав:

«Я обожнюю «Секс у великому місті». І хоча сумно, що Саманта не повернеться, я аплодую тому, що ви робите так, як краще для вас. Думаю, що це відмінний приклад того, що себе потрібно ставити на перше місце».

Читай також:

Lana Del Rey – «Chemtrails Over The Country Club»: Довгоочікувана прем’єра кліпу!

Netflix показав невдалі дублі зі зйомок «Моторошних пригод Сабріни»