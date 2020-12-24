Ілона Гвоздьова – про карантинний рік

Танцівниця розповіла, як пандемія коронавіруса вплинула на її плани

Графік публічних людей завжди розписаний на тижні, а то і місяці вперед. У кого концертна діяльність, у кого – зйомки, у кого – поїздки, у кого – майстер-класи. Але в 2020 році плани у всіх різко змінялися, коли грянув карантин. Відома українська хореограф Ілона Гвоздьова зізналася, що і для неї рік був розписаний до грудня місяця. Він обіцяв бути дуже плідним і перспективним, було багато заплановано закордонних відряджень на різні фестивалі, багато майстер-класів і постановочних робіт. Але карантин вніс свої корективи.

– Через карантин скасувалася майже вся робота. Залишилася тільки часткова зайнятість в КНУКіМ на дистанційному навчанні, а також індивідуальні уроки з танців. З березня по вересень 2020 року повністю зупинилася робота в моїй студії, ми змушені були скасувати групи. Всі поїздки закордон я перенесла на 2021 рік (тримаємо кулачки), – поділилася хореограф.

Незважаючи на всі труднощі, в цьому році Ілоні Гвоздьовій таки вдалося реалізувати деякі важливі для себе плани. Наприклад, вона з величезним задоволенням станцювала два ефіри на восьмому місяці вагітності в танцювальному шоу , а також народила коханому чоловікові Івану довгоочікуваного сина Домініка.

– Звичайно є і плюси в цьому карантині. У мене вперше за кілька років була настільки тривала відпустка і було так багато часу для моєї сім’ї, що нам з чоловіком вдалося вплинути на демографічну ситуацію в країні. Ми запланували синочка і 11 жовтня Домінік з’явився на світ, – з посмішкою зазначила вже двічі мама.

З послабленням карантину з вересня Ілона Гвоздьова відновила заняття в своїй студії «GDC». Хореограф досі зайнята тим, що намагається реанімувати своє дітище, але, на жаль, 40% дітей так і не повернулися в студію. Проте, танцівниця налаштована оптимістично увірватися в 2021 рік, щоб зробити його подвійно крутим.

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