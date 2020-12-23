Олег Винник заінтригував змінами в 2021 році

Артист підвів підсумки 2020 року та поділився планами на 2021-й

За східним гороскопом настає рік Олега Винника. І хоча сам артист не дуже вірить прогнозам астрологів, набагато більше звертаючи увагу на знаки згори, які надсилаються йому безпосередньо «в лоб», співака вже називають «господарем нового року». У такий непростий час улюбленець багатомільйонної публіки залишився трендсеттером і обіцяє надалі радувати своїх глядачів приємними сюрпризами.

– Незабаром хочу здивувати і себе, і слухачів зовсім іншим напрямком. Це добре – робити щось нове, щоб не ставати «нафталіном» і не набридати, в першу чергу, самому собі, – розповів музикант в інтерв’ю журналу «Телегід». – Часом потрібно міняти стилістику. Зрештою у мене є досвід роботи в мюзиклах, в опері, в народному хорі та на естраді. Мій репертуар і зараз досить різноманітний. Але завжди є куди рости і розвиватися. Мені дуже цікаво, як люди будуть реагувати на абсолютно інший стиль в моєму виконанні.

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За словами співака, сумбурний 2020 рік став плідним на творчість, тому незабаром від Винника можна очікувати новинок.

– Є й філософські, і ліричні, і танцювальні треки, – поділився артист. – Слава Богу, в цьому сумбурному році Він дає мені творчість. І для мене це знак: значить, життя триває! Що б не відбувалося, які б проблеми нас не оточували в сфері здоров’я, роботи, фінансів – в моїй професії головне – творити. Якщо людям потрібні пісні, значить, вони будуть. Просто так я їх не вигадую, не прошу, не купую. Бог мені дає їх згори.

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Крім того, в бесіді з журналістами, виконавець зізнався, що не дивлячись на відсутність концертних турів, вільного часу у нього стає все менше:

– По-перше, у мене щільний графік зйомок на телебаченні. По-друге, багато творчих проектів. Слава Богу, є натхнення. Поки вистачає захоплення музикою. Але є одна мрія: дожити до того моменту, коли я спокійно зможу займатися в своїй майстерні справою, яке пахне деревом.

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