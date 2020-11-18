Шок! MELOVIN збрив брови
Сьогоднішній ранок у підписників виконавця почався з дуже несподіваного ролика, яким MELOVIN поділився на своїй сторінці в Instagram. У відео артист перед дзеркалом… збриває станком брови!
Таким незвичайним способом MELOVIN привітав фанів з Днем Меловінаторів та анонсував спеціальний фотопроект:
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«Складно говорити про те, що всередині. Я мало що втратив, але багато отримав! Ментальне Здоров’я – тема про яку в моїй країні говорити чомусь соромно! Я розповім, але переведу це в мистецтво. Знаходжусь в Карпатах з командою, втілюємо в реальність спецфотопроект 🙂 З Днем Меловінаторів! Люблю Вас до «краю» Всесвіту і назад! #soon», – підписав ролик артист.
Шанувальники відреагували на оновлення улюбленого артиста неоднозначно:
«Я морально не был готов к такому в 7 утра»
«Брови не пальці – відростуть! :)»
«Из-за бровей любить мы тебя меньше не стали!»
«Ого, вот это жертвы ради искусства 🙂 . Надеюсь оно того стоит»
«Спасибо, за твою смелость и уроки которые позволяют дышать полной грудью в этом нелегком мире»
А деякі підписники навіть зізналися, що свого часу теж експериментували з бровами:
«Я так в 13 лет повыщипывала до ниточек брови»
Що ж, із нетерпінням чекаємо від MELOVINа новин! Цікаво, яким буде анонсований фотопроект, й чому співак вирішив заради нього позбутися брів.
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