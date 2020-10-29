Кліп «Ангела» – це життя головного героя за п’ять хвилин і спроба за ці ж п’ять хвилин показати, що роз’їдає нашу країну протягом 30 років з моменту набуття Україною незалежності: натюрморти змінюють сцени зі співаючим, стрибаючим Андрієм, тіло якого покривається татуюваннями на кримінальну, любовну, військову і релігійну тематику, шрамами та опіками. Зі «свого хлопця» Андрій Хливнюк перетворюється на персонажа, за якого ви навряд чи захочете віддати заміж свою дочку.

Пісня «Ангела», яка увійшла до першої частини альбому «Таємний код: Рубікон», була записана Бумбоксом спільно з Сашею Кольцовою, фронвуман гурту «Крихiтка». Робота проходила в два етапи: в Києві музиканти записувалися на студії Мілоша Єліча, в Провансі на студії La Fabrique. Питання, чи потрібно знімати кліп, ніколи не стояло – знімати і як можна швидше!

У липні 2020 Андрій Хливнюк розповідає Стасу Гуренко (режисер кліпів «Безодня» і «Твiй номер/Плющ») і Олексію Согомонову, продюсеру ББ, яким він бачить кліп. Ідея вражає – використовуючи символізм класичного голландського натюрморту, Андрій пропонує створити в кадрі мікс з предметів різних епох, сховавши в декораціях трьохсотрічної давнини сувору українську реальність зразка 2020 року.

При найближчому розгляді голландські натюрморти виявляються не безневинними картинами з квітами і фруктами, повз які ви, прискорюючи крок, проходили в музеях, а відображенням дня сьогоднішнього. І відображення лякає. Фрукти сусідять з уламками справжніх снарядів, проект закону засипаний сигарним попелом, закривавлений протигаз підпирає саморобну ікону, ікра перемішана з гільзами від АК-47.

Натхненні картинами Пітера Класа, Бальтазара ван дер Аста, Пітера Артсена, Яна Баумана, Герріта Віллемс Хеди, «розшифровка» картин яких – інтелектуальний квест не тільки для сучасників малих голландців, а й для нащадків, ми зібрали знімальну групу, яка змогла б втілити в життя ідею Андрія Хливнюка, яка обростає все новими і новими деталями.

Після зйомок кліпу, переконання, що глядач, подивишись «Ангела», може знайти своє прочитання кожного предмета, тільки зміцніло. Креатори відео лише нагадують, що означали деякі предмети, які ви бачите в кадрі, в XVII-XVIII століттях, все інше – плід вашої уяви.

Цікавий факт: в фіналі герою Андрія Хливнюка роблять татуювання. Татуювання справжнє, але ось кому його зробили в дійсності? Стасу Гуренко – режисерові! Самовідданість, гідна поваги.

Фото: Артур Радько і Олексій Чарей

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